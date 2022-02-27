Фото. Жители Москвы и Питера выстраиваются в очереди к банкоматам, деньги быстро кончаются, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Жители Москвы и Санкт-Петербурга выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы снять деньги, пишет Znak.com.

Читатели издания поделились фотографиями очередей у банкоматов ВТБ, Сбербанка и Тинькофф банка.

Сегодня люди занимали очередь с семи утра к банкомату Тинькофф банка в торговом центре, который открывается в 10 утра возле станции метро «Шаболовская» в Москве, рассказал читатель Егор.

В Петербурге сегодня выстроилась очередь к банкомату Тинькофф банка в магазине «Перекресток».

Очередь к банкоматам Сбербанка и ВТБ в торговом центре «Июнь» в Мытищах выглядит так:

«Стоят в основном за долларами. Банкоматов, выдающих доллары, в Москве мало. Я была в трех. В первом доллары закончились, пока я стояла в очереди, во втором была большая очередь, в третьем — долларов уже нет», — рассказывает жительница Москвы Ирина.

«В Петербурге есть очереди даже к пустым банкоматам в надежде, что кто-то просто обменяет валюту. Сегодня с пяти утра стоял в очереди в Севкабель Порту, в 11 утра деньги закончились. Дальше поехал в банкомат в ТРК «ПИК» возле метро «Сенная площадь». Был в очереди или пятым, или шестым, за мной еще человек 20 было. Пришел какой-то мужик и просто закинул 8 тыс. евро в банкомат. Мне хватило, снял часть средств. Гоняли за деньгами с 24 февраля», — рассказывает житель Петербурга.

Житель Курска сообщил, что не может снять 800 долларов. По данным службы поддержки Тинькофф банка, в Курске не было возможности снимать доллары на момент обращения.

Очереди к банкоматам стали появляться после начала военной спецоперации на Украине, которую президент Владимир Путин объявил 24 февраля из-за конфликта вокруг Донбасса. После этого против некоторых российских банков ввели санкции.

Сегодня Центробанк (ЦБ) РФ выступил с успокаивающим сообщением, в котором сообщил, что у ЦБ есть «необходимые ресурсы для поддержания финансовой стабильности». «Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально», — считают в ЦБ. Также в Центробанке добавили, что «ЦБ будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях».

В приложении Тинькофф банка опубликовано сообщение для клиентов о том, что банк «работает в штатном режиме», «операции физических и юридических лиц проводятся без ограничений». «Мы располагаем огромным запасом ликвидности и капиталом и полностью готовы к любым кризисным ситуациям», — говорят в банке.

Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и «Открытие» выступали 25 февраля с совместным заявлением о том, что каждый из банков обслуживает клиентов в штатном режиме, ликвидности достаточно для удовлетворения потребностей клиентов.

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