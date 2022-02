CentralAsia (KZ) - Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, сообщила 27 февраля на своей странице в соцсетях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией», - написала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что российские воздушные судна не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ