экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сегодня сбиты 3 ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» под Черниговом, - Минобороны России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны России сообщает, что российскими силами с начала военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС. Об этом пишет «РИА Новости».

В том числе сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Сбиты 3 ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» под Черниговом.

С начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов.

Также Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе операции на территории Украины.

При этом отмечается, что потери России «многократно меньше» убитых противников. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил.

Место на карте:
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Российское судно задержали в проливе Ла-Манш
  • Ситуация в Киеве угрожающая, ночь будет сложной, - мэр столицы Украины Виталий Кличко
  • У России есть хорошая возможность восстановить смертную казнь, – замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com