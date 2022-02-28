Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов России

CentralAsia (CA) - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти примут меры для заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и представители российской элиты, а также члены их семей и «пособники». Об этом пишет РБК.

Евросоюз обсудит введение жестких санкций против российских олигархов, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Трансляцию вело дипломатическое ведомство ЕС в Twitter.

«Евросоюз дополнительно примет санкционный список против олигархов, мы ударим по элитам путинского режима, которые получают финансовую выгоду от системы», — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии пояснил, что власти ЕС предпримут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и «пособники». Кроме того, ЕС ограничит продажу таким лицам «золотых паспортов», наличие которых позволяет российским богачам обретать права европейцев, включая доступ к финансовой системе ЕС.

«Мы также будем привлекать другие правительства, чтобы выявлять доходы, полученные незаконным путем и пресекать перемещение таких капиталов, лишив этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру», — добавил Боррель.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, включая частные самолеты «олигархов». Они не смогут взлетать, приземляться или следовать транзитом через территорию стран ЕС.

«И мы возьмем на прицел активы российских олигархов. Мы продолжим координировать свои усилия с нашими партнерами по всему миру», — добавила она.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что ее ведомство подготовило черный список российских богачей, которых Лондон считает связанными с властями России. По словам Трасс, британский МИД продолжает дорабатывать список и намерен вводить новые санкции против олигархов из России каждые несколько недель, так что «спрятаться будет негде».

Из-за военной операции России на Украине Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, который голосовал за признание независимости ДНР и ЛНР. В список также попали 27 физлиц и организаций, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». К ним ЕС отнес членов правительства, банки, олигархов, которые «финансово или материально» поддерживают российские операции в республиках или получают от них выгоду. Среди них также оказались члены военного руководства, «которые сыграли роль во вторжении и дестабилизации» и люди, ответственные за ведение «войны дезинформации». Всем им запрещено въезжать в ЕС, их активы в Европе заморожены.

ЕС также ввел санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.