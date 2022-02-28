Страны G7 договорились поставлять Украине вооружение для обороны
- Азия и мир, политика
- 1:08, 28 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Важная встреча с G7 и Министерством иностранных дел Украины. Нам ясно, что Путин должен потерпеть неудачу и восстановить суверенитет», - написала британский министр иностранных дел Лиза Трасс в аккаунте в соцсети.
Страны договорились продолжать: - поставку оборонительного оружия и оборудования в Украину,
- усилить санкции , чтобы ослабить российскую экономику,
- вызвать Путина на глобальные форумы.
В состав «большой семерки» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.
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