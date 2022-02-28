Все выезды из Киева заблокированы, город находится в окружении, - мэр Кличко

- Азия и мир, политика
- 1:16, 28 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Все выезды из столицы Украины заблокированы, город находится в окружении. Об этом в интервью Associated Press заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Как пишет РБК, его спросили, есть ли планы эвакуации гражданских лиц, если город возьмут российские части.
После нескольких секунд раздумий Кличко ответил: «Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы. Сейчас мы окружены».
По словам мэра Киева, все выезды из города заблокированы, а инфраструктура для доставки продовольствия разрушена.
Его также спросили о возможностях города пополнить запасы продовольствия и медикаментов.
«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в наших домах. Но инфраструктура для доставки продовольствия и медикаментов разрушена», — ответил Кличко.