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Все выезды из Киева заблокированы, город находится в окружении, - мэр Кличко
Киев на рассвете, 25 февраля
Киев на рассвете, 25 февраля

CentralAsia (CA) -  Все выезды из столицы Украины заблокированы, город находится в окружении. Об этом в интервью Associated Press заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Как пишет РБК, его спросили, есть ли планы эвакуации гражданских лиц, если город возьмут российские части.

После нескольких секунд раздумий Кличко ответил: «Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы. Сейчас мы окружены».

По словам мэра Киева, все выезды из города заблокированы, а инфраструктура для доставки продовольствия разрушена.

Его также спросили о возможностях города пополнить запасы продовольствия и медикаментов.

«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в наших домах. Но инфраструктура для доставки продовольствия и медикаментов разрушена», — ответил Кличко.

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