Associated Press со ссылкой на мэра сообщило, что Киев окружен. Кличко опроверг

CentralAsia (KZ) - Мэр Киева Виталий Кличко сделал обращение, где опровергает информацию об окружении столицы Украины.

«Россия продолжает воевать против Украины не только военным оружием, но и информационно. Создают фальшивые страницы представителей власти, манипулируют информацией, создавая какие-то легенды. Сегодня создали клон моей страницы в инстаграмме.

Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские телеграмм-каналы. Не верьте лжи. Доверяйте информацию только из официальных источников», - сказал он.

В интервью агентству Associated Press мэр Виталий Кличко заявил, что не планирует эвакуировать мирных жителей, если российским войскам удастся захватить Киев.

«Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы», - сказал он. «Прямо сейчас мы окружены».

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