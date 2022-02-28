экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Associated Press со ссылкой на мэра сообщило, что Киев окружен. Кличко опроверг
Предыстория: Associated Press: Мэр Кличко заявил, что столица Украины окружена

CentralAsia (KZ) -  Мэр Киева Виталий Кличко сделал обращение, где опровергает информацию об окружении столицы Украины.

«Россия продолжает воевать против Украины не только военным оружием, но и информационно. Создают фальшивые страницы представителей власти, манипулируют информацией, создавая какие-то легенды. Сегодня создали клон моей страницы в инстаграмме.

Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские телеграмм-каналы. Не верьте лжи. Доверяйте информацию только из официальных источников», - сказал он.

В интервью агентству Associated Press мэр Виталий Кличко заявил, что не планирует эвакуировать мирных жителей, если российским войскам удастся захватить Киев.

«Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы», - сказал он. «Прямо сейчас мы окружены».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Associated Press: Мэр Кличко заявил, что столица Украины окружена
  • Карта. Какие места взяли под контроль российские военные на Украине?
  • ЕС готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com