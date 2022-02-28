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CNN: Более половины резервов Центробанка России будут заблокированы по новым санкциям Евросоюза

CentralAsia (CA) -  Более половины резервов Центрального банка России будут заблокированы в рамках новых санкций Евросоюза против страны, заявил в воскресенье главный дипломат ЕС Джозеп Боррелл, пишет CNN.

Выступая вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, Боррелл заявил позже в воскресенье, что он предоставит политическую поддержку 27 государствам-членам ЕС для нового пакета санкций против России.

«С помощью этих мер более половины резервов центрального банка России будет заблокировано», - сказал Боррелл.

В соответствии с этим пакетом «важные российские банки будут исключены из системы SWIFT» - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Меры против соседней страны Беларуси также будут «усилены», сказал Боррелл, в обмен на ее роль в «содействии нападению России на Украину».

Фон дер Ляйен также объявила, что ЕС предоставит финансирование для закупки оружия для Украины, добавив, что это первый раз, когда блок когда-либо делал это.

Боррелл сказал, что ЕС делает это «потому, что эта война требует нашего участия, чтобы поддержать украинскую армию».

«Мы просили о помощи, и мы просили об оружии, и теперь мы доставляем его обеим сторонам», - отметил дипломат.

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