Развитие Китая пойдет на пользу миру, заявила глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - Развитие Китая пойдет на пользу его соседям, а также всему миру, заявила в недавнем интервью агентству Синьхуа министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх .

«Сегодня Китай быстро развивается, жизнь его народа улучшается день ото дня», — сказала Батцэцэг. «Как соседняя страна, Монголия всегда приветствовала достижения китайского народа».

«Я уверена, что развитие Китая пойдет на пользу его соседям, странам региона и всему миру», — сказала она.

Правительство Китая внесло значительный вклад в преодоление самого сложного периода пандемии COVID-19 в Монголии, предоставив столь необходимые вакцины, лекарства и предметы медицинского назначения, — сказала Батцэцэг.

«Важно, чтобы два наших народа искренне поддерживали друг друга в это непростое время», — сказала она. «Молодежь двух стран обменялась словами ободрения в социальных сетях, что является важным выражением взаимопонимания между двумя народами».

Министр иностранных дел также высоко оценила динамичную политику Китая по борьбе с COVID-19, которая «является важным фактором в сокращении распространения коронавируса во всем мире».

Высоко оценив хорошую организацию зимних Олимпийских игр в Пекине, она сказала, что, будучи соседом с всеобъемлющим стратегическим партнерством, Монголия последовательно поддерживает любые усилия Китая по успешному проведению Игр.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай стал одним из первых иностранных лидеров, выразивших готовность лично присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сказала Батцэцэг, добавив, что премьер-министр ясно сказал, что Олимпийские игры, символ единство человечества и мира, никоим образом не должно быть политизировано.

Правительство Китая при теплой поддержке своего народа успешно провело зимние Олимпийские игры, дав миру надежду и поддержку в борьбе с пандемией, — сказала Батцэцэг.

«Меня впечатлило решение по обеспечению солнечной и ветровой энергией инфраструктуры Олимпийских деревень. Сочетание возобновляемых источников энергии и зеленых технологий в использовании последних научно-технических достижений уникально», — сказала она.

В ходе своего визита в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине премьер-министр Оюун-Эрдэнэ и лидеры Китая обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, — сказала Батцэцэг.

Она добавила, что правительства двух стран выступили с совместным заявлением об укреплении двустороннего сотрудничества, включая активизацию проектов и программ развития и укрепление сотрудничества в области торговли, инвестиций, финансов, энергетики, телекоммуникаций, инфраструктуры и зеленого развития после пандемии.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что визит Оюун-Эрдэнэ в Китай сыграл важную роль в укреплении взаимопонимания на высшем уровне по двусторонним отношениям и сотрудничеству, выводе сотрудничества на новый уровень и продвижении крупных торгово-экономических проектов.

Две страны должны в полной мере использовать механизмы двустороннего сотрудничества и усилить координацию между соответствующими организациями для оперативной реализации согласованных в ходе визита вопросов и продвижения крупных совместных проектов и строительства инфраструктуры.

Монголия создаст рабочую группу, состоящую из представителей вовлеченных сторон, для содействия координации с Китаем, — сказала Батцэцэг.

По ее словам, в целях нормализации работы пунктов пропуска монгольская сторона также планирует улучшить свою организационную работу и антипандемические мероприятия.

По словам Батцэцэг, несмотря на сложные обстоятельства, вызванные пандемией, Монголия и Китай по-прежнему тесно сотрудничали для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Между тем, помимо укрепления двустороннего сотрудничества в традиционных сферах, таких как торговля, экономика, культура и гуманитарные связи, Монголии и Китаю необходимо совместно работать над защитой окружающей среды, особенно в борьбе с опустыниванием.

Изменение климата является одной из самых актуальных проблем в мире, и существует большой потенциал для активизации двустороннего сотрудничества в борьбе с опустыниванием и желтыми пыльными бурями, сказала она, добавив, что лидеры двух стран уделяли этому вопросу особое внимание и регулярно обменивались мнениями в ходе переговоров.

Батцэцэг выразила уверенность, что после пандемии обе стороны приложат совместные усилия для активизации двустороннего сотрудничества во всех сферах, сосредоточатся на реализации консенсуса лидеров двух стран и будут поддерживать друг друга.

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