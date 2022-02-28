Петро Матад сообщает о прогрессе на фоне некоторых местных трудностей

CentralAsia (MNG) - Нефтяная компания Petro Matad, ориентированная на Монголию, в пятницу проинформировала рынок о своих операциях, сообщив, что в районе разработки Блока XX она провела переговоры с поставщиками операционных услуг по программе работ на 2022 год и добилась некоторого снижения цен по сравнению с программой на 2019 год.

Фирма, торгуемая на AIM, заявила, что контракты готовятся до обсуждения на ежегодных совещаниях по бюджету с отраслевым регулятором, Управлением по минеральным ресурсам и нефти Монголии (УМРНМ).

Она заявила, что настаивает на том, чтобы операционная деятельность началась после зимнего перерыва во втором квартале с повторным входом, стимуляцией и завершением производства Heron 1.

Оборудование и персонал, необходимые для работы, в основном уже находились в Монголии.

«В настоящее время сроки наличия бурового оборудования и бригад для бурения дополнительных скважин Heron подрядчиками не подтверждены», — говорится в сообщении правления.

«Самый активный китайский буровой подрядчик, а также другие, в основном китайские, поставщики услуг пострадали от ограничений на поездки, связанных с Covid.

«Это связано главным образом с ограничениями, введенными Китаем, который сохраняет жесткий контроль над передвижением внутри и за пределами своих границ в ответ на вариант вируса Omicron».

Тем временем Монголия недавно вновь открыла свои границы для всех вакцинированных путешественников, чтобы «оживить» деловую и инвестиционную среду.

«Petro Matad продолжает настаивать на том, чтобы поставщики услуг подтвердили сроки своей рабочей программы в сезоне бурения 2022 года. В то же время продолжаются усилия, направленные на то, чтобы заставить правительство устранить юридические противоречия, связанные с доступом к земле и вопросами использования, которые ранее влияли на работу Петро Матад и других операторов в Монголии.

Нам сообщили, что предлагаемые правовые изменения, подтверждающие права землепользования, включая информацию, предоставленную Петром Матадом, проходят через процессы утверждения в центральном правительстве».

Компания заявила, что на местном уровне провинциальные и районные власти «не желали» обсуждать местные заявки на доступ к земле в ожидании указаний центрального правительства.

Петро Матад сказала, что она работает как на центральном, так и на местном уровне, и недавно провел презентацию для соответствующих местных властей.

«Презентация была хорошо принята, что является положительным шагом вперед в получении необходимых разрешений», — заявили директора.

«Мы продолжаем настаивать на центральном, провинциальном и районном уровнях, чтобы получить разрешения, необходимые для следующего этапа нашей деятельности».

Тем временем поставщик буровых и эксплуатационных услуг DQE International сделал предложение Петро Матад о заключении соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым DQE будет предоставлять набор услуг, которые могут включать геотехнические работы, бурение, услуги по интенсификации притока и заканчивания, производственные операции и экспорт нефти для операций Блока XX.

Петро Матад сказал, что DQE предоставляет эти услуги своей материнской компании PetroChina, крупнейшему производителю нефти в Монголии, и обладает более чем 15-летним опытом работы в бассейне Тамсаг.

«Предлагаемое DQE International сотрудничество включает возможность оплаты из доходов от добычи, частичную оплату нефтью и некоторое разделение рисков», — говорится в сообщении компании.

«Это интригующее предложение от самого опытного поставщика услуг в Монголии, и стороны создали рабочую группу, чтобы срочно определить, как такое сотрудничество может работать, и попытаться, и прийти к выводу в начале второго квартала, чтобы сезон бурения 2022 года был доступен для реализации любого достигнутого соглашения».

В то же время Петро Матад сказала, что переговоры с потенциальными фермерами все еще продолжаются, но фирма финансируется и планирует реализовать свою операционную программу в 2022 году с или без сделки с фермерами.

В контракте о разделе продукции на разведку блока V (PSC) компания заявила, что оценка воздействия на окружающую среду, которая позволит ей работать там в 2022 году и далее, была завершена, представлена и одобрена Министерством окружающей среды.

«В настоящее время компания работает с местными властями, чтобы попытаться обеспечить доступ к земле и разрешения на использование для высококлассного тренда Raptor. Мы также изучаем экономически эффективные решения для бурения относительно неглубокого участка с очень высокой вероятностью воздействия, выявленного в этом районе».

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