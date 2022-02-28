Работы по проекту железной дороги «Богдхан» планируют начать весной этого года

CentralAsia (MNG) - В прошлом году Кабмин дал разрешение на строительство основной инфраструктуры железнодорожного проекта «Богдхан» ООО «Таван-Толгой Төмөр Зам» в 2021 году, с запуском работ этой весной.

Железная дорога соединит станции Мааньт и Рашаант, огибая столицу с северо-западной стороны и проходя через район международного аэропорта Чингисхан в долине Хөшиг. В рамках проекта планируется построить железнодорожный тоннель и масштабное мостовое сооружение.

В ходе международной научной конференции на тему «Актуальные вопросы развития железнодорожной отрасли Монголии» генеральный директор ООО «Таван-Толгой Төмөр Зам» Н.Удаанжаргал сказал: «В рамках проекта будет построен первый железнодорожный тоннель в стране. После того, как соответствующие исследования были завершены, в настоящее время он готов к составлению подробных планов и чертежей. В Гашуунсухайт и Зуунбаян было построено 33 моста, общая длина которых составила 3,7 км. Что касается проекта железной дороги «Богдхан», то мост будет построен длиной 3280 метров на высоте 22-39 метров», и подчеркнул, что при его строительстве будут внедрены определенные технологические достижения.

С вводом в эксплуатацию новой железной дороги время, затрачиваемое на остановку движения автотранспорта на четырех железнодорожных переездах в Улан-Баторе, по оценкам, сократится на 84,8 процента по сравнению с нынешним среднесуточным показателем в 230 минут, что, в свою очередь, снижает годовой расход топлива более чем на 4 400 миллионов тугриков. Ожидается, что за 30 лет реализации проекта доходы от экспорта, импорта и транзитных перевозок также вырастут в два раза, увеличившись с 34,82 млн долларов США до 64,95 млн долларов США, и ускорятся торговые потоки.

На научной конференции, организованной по инициативе ООО «Таван-Толгой Төмөр Зам», инженеры и техники, занимающиеся железнодорожным строительством и транспортом, ученые и специалисты поделились своими знаниями и опытом в области развития международных и отечественных железных дорог. Из около 70 презентаций, посвященных железнодорожному строительству, технологической модернизации транспортного сектора, инновациям, мировым тенденциям, зеленому развитию, отраслевой политике, правовым реформам и влиянию железнодорожного сектора на социально-экономическое развитие страны, для конференции, которая состоялась 25 февраля, были отобраны 22 доклада.

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