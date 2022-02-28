Узбекистан эвакуирует своих граждан из Украины через Польшу

CentralAsia (UZ) - Посольством Узбекистана в Польше ведется работа по эвакуации граждан страны из Украины на Родину через Польшу, сообщили в МИД РУз.

В накопительном пункте на территории Польши для граждан Узбекистана, среди которых большинство составляют женщины с детьми, созданы условия для ночлега. В частности, предоставлены теплые одеяла, медицинская помощь и горячее питание.

Накануне, 27 февраля к 16.00 часам по ташкентскому времени через КПП «Карчова» на территорию Польши прошло около 110 граждан Узбекистана. В ближайшее время ожидается переход новых граждан, после чего все соотечественники будут организованно переправлены автобусами в аэропорт города Катовице.

На КПП «Карчова» и в аэропорту Катовице постоянно находятся узбекские дипломаты, которые занимаются решением проблем прибывающих граждан. Эвакуируемые граждане будут обеспечены необходимыми средствами в аэропорту.

Оперативно выданы сертификаты на возвращение 30 гражданам Узбекистана, по тем или иным причинам не имеющим при себе документов.

Проработан вопрос предоставления воздушного коридора для пролета самолетов АО «Uzbekistan Airways» в целях доставки граждан из Польши в Узбекистан. Предварительно, вылет первого самолета в Узбекистан запланирован на 28 февраля.

Ранее, в связи с обращением Посольства Узбекистана в МИД Польши, польские власти пошли на беспрецедентный шаг - для граждан Узбекистана, вылетающих на Родину, не требуются ПЦР-справки и оформление въездных виз в Польшу.