Первый рейс с эвакуированными из Украины гражданами Узбекистана приземлится в понедельник

- Узбекистан, общество
- 9:23, 28 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Продолжается работа по эвакуации узбекистанцев из Украины и их доставке к границам Польши, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана.
Пока более 700 узбекистанцев эвакуированы из Украины. Первый рейс с эвакуированными гражданами должен приземлиться в понедельник.
Так, 27 февраля очередная группа граждан Узбекистана выехала из Львова в сторону КПП «Краковец-Карчова» на украинско-польской границе.
По информации посольства Узбекистана в Украине, свыше 600 граждан страны доставлены на польскую границу.
Сообщается, что в накопительном пункте на территории Польши для граждан Узбекистана, среди которых большинство составляют женщины с детьми, созданы условия для ночлега. Предоставлены теплые одеяла, медицинская помощь и горячее питание.