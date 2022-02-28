Первый рейс с эвакуированными из Украины гражданами Узбекистана приземлится в понедельник

CentralAsia (UZ) - Продолжается работа по эвакуации узбекистанцев из Украины и их доставке к границам Польши, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана.

Пока более 700 узбекистанцев эвакуированы из Украины. Первый рейс с эвакуированными гражданами должен приземлиться в понедельник.

Так, 27 февраля очередная группа граждан Узбекистана выехала из Львова в сторону КПП «Краковец-Карчова» на украинско-польской границе.

По информации посольства Узбекистана в Украине, свыше 600 граждан страны доставлены на польскую границу.

Сообщается, что в накопительном пункте на территории Польши для граждан Узбекистана, среди которых большинство составляют женщины с детьми, созданы условия для ночлега. Предоставлены теплые одеяла, медицинская помощь и горячее питание.