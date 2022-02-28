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Австралия ввела санкции против Путина и Лаврова
Скотт Моррисон
Скотт Моррисон

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и членов Совета безопасности. Им запрещен въезд в страну и заморожены финансовые активы. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.

«Мы привлекаем президента России Владимира Путина к ответственности за его вопиющую неоправданную войну против Украины», - говорится в документе.

Отмечается, что с полуночи 27 февраля вступают в силу адресные финансовые санкции в отношении Путина и других членов Совбеза России:

министра иностранных дел Сергея Лаврова;

министра обороны Сергея Шойгу;

премьер-министра Михаила Мишустина;

министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Помимо этого Австралия ввела санкции против 13 белорусских физических и юридических лиц, в том числе министра обороны Виктора Хренина.

Ранее Австралия ввела экономические санкции против России за ее решение признать Донецкую и Луганскую народные республики.

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