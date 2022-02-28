ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов

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CentralAsia (CA) - Европейский союз (ЕС) принял решение о закрытии с 28 февраля воздушного пространства для России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.

«Запрещается для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или зафрахтованы, или иным образом контролируемых любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, посадка, взлет или пролет над территорией Евросоюза», - отмечается в документе.

Вместе с тем указывается, что «компетентные органы могут разрешить воздушному судну приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС, в случае если такого рода посадка, взлет или пролет необходимы для гуманитарных целей или для любых других целей, соответствующих настоящему регламенту».

О запрете российским самолетам, в том числе частным, летать над территорией ЕС, глава европейской дипломатиии Урсула фон дер Ляйен объявила накануне. Эта мера, как и ограничения против ЦБ, стала частью санкций Брюсселя против Москвы в ответ на военную операцию на Украине.

Европейские страны начали закрывать воздушное пространство для пролета российских самолетов практически сразу после начала военной операции. Одними из первых небо для российских воздушных судов закрыли Чехия, Польша, Болгария, Эстония и Латвия. Впоследствии к запрету на полеты присоединились более 10 государств. После этого «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Европу c 28 февраля.

Помимо ЕС воздушное пространство из-за военных действий на Украине закрыли власти этой страны и Молдавии. Также частично запрещены полеты над Белоруссией и южными российскими регионами.