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Российские войска не смогли прорвать оборону Киева, - командующий Сухопутными войсками ВС Украины
// Сухопутные войска
Предыстория: Associated Press: Мэр Кличко заявил, что столица Украины окружена

CentralAsia (CA) -  В столице Украины — в Киеве ситуация контролируемая, пишет командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины-командующий обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский в своем аккаунте в соцсети.

Российские военнослужащие продолжили попытки прорвать оборону Киева, сообщил он.

«Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем, и принимались своевременные решения», - пишет он.

Все попытки достичь цели российскими войсками терпели неудачи, колонны российской техники уничтожались, написал он.

«Противник понес значительные потери личного состава. Русские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей», - написал он.

Вчера Associated Press сообщил, что мэр Кличко заявил, что Киев окружен. Но затем Кличко опроверг это.

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