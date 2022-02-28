Посланники ЕС и Центральной Азии призывают к инклюзивному правительству в Афганистане

CentralAsia (CA) - Совместное заявление о призыве к инклюзивному правительству в Афганистане было сделано специальным представителем ЕС по Афганистану, специальными посланниками по Центральной Азии по Афганистану и специальным представителем ЕС по Центральной Азии 23 февраля после встречи в Ташкенте, Узбекистан, сообщает Тolonews.

Специальные представители и посланники обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане и его значении для региона Центральной Азии. В Совместном заявлении содержится призыв к формированию инклюзивного правительства в Афганистане.

В понедельник специальный посланник ЕС по Афганистану Томас Никлассон написал в Твиттере, что направляется в Ташкент со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, чтобы обсудить региональное значение Афганистана и то, как ЕС может «взаимодействовать в качестве конструктивного партнера».

Представители «подчеркнули постоянную необходимость обеспечения надлежащего управления и предоставления услуг, поощрения и соблюдения верховенства закона, всеобщих прав человека и основных свобод всех афганцев, в частности женщин и девочек, а также детей и лиц, принадлежащих к этническим группам и меньшинствам. Также создание инклюзивного и представительного правительства посредством заслуживающего доверия и законного политического процесса, в котором уважается значимое участие всех этнических и политических заинтересованных сторон, включая женщин и меньшинства».

Участники также подтвердили сотрудничество ЕС и Центральной Азии в поддержку афганского народа, а также безопасность и «устойчивость в более широком регионе».

Согласно заявлению, участники также подтвердили «стремление» к развитому, стабильному, безопасному, независимому и процветающему Афганистану, в котором «все афганские женщины и мужчины могут пользоваться всеми правами и свободами, предоставленными им международными обязательствами, которые Афганистан подписал. Также в нем говорится, что от Афганистана не исходит угроза другим государствам в соответствии с резолюцией 2593 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включая свободу передвижения и обеспечение безопасного прохода».

Они также выразили озабоченность по поводу гуманитарного кризиса в Афганистане и призвали международное сообщество к согласованным действиям.

Послы и представители подчеркнули важность предотвращения «использования афганской земли в качестве базы для размещения, финансирования или экспорта терроризма и насильственного экстремизма в другие страны».

Исламский Эмират пока не дает комментариев, но ранее заявлял, что с афганской земли нет угрозы для какой-либо страны. Исламский Эмират также опроверг сообщения ряда организаций и заявления западных официальных лиц о присутствии иностранных террористических группировок в Афганистане.

Участники «подчеркнули важную роль укрепления регионального сотрудничества для поддержки инклюзивного политического процесса в Афганистане, который имеет жизненно важное значение для будущего социально-экономического развития страны», — говорится в заявлении.