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В Монголии за сутки не выявлено смертей от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 166 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 465 тыс. 271.

Из новых случаев 111 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 55 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 655 находятся в легком, 1 тыс. 679 — в состоянии средней степени тяжести, 217 — в тяжелом и 36 — в крайне тяжелом состоянии.

В стране за сутки не зарегистрировано смертей от COVID-19. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 96.

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