Великобритания может запретить российским судам заходить в британские порты, - The Guardian

CentralAsia (TM) - Правительство Великобритании рассматривает запрет российским судам заходить в британские порты, пишет газета The Guardian.

Власти подняли этот вопрос, после того как стало известно, что на этой неделе к Оркнейским островам (архипелаг в Шотландии) должен причалить российский нефтяной танкер NS Champion, оператором которого является «Совкомфлот». Судоходная компания ранее попала под санкции Евросоюза и США из-за военной операции России на Украине.

Власти островов заявили, что юридически обязаны принять судно, если британский кабинет министров не скажет обратное.

«Мы осведомлены об опасениях по поводу того, что связанные с Россией суда могут заходить в порты в Великобритании, и мы работаем над разработкой ряда мер по ограничению их доступа», — сказал официальный представитель кабмина.