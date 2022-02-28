В Польшу вылетел первый самолет для эвакуации граждан Казахстана

CentralAsia (KZ) - Первый рейс по вывозу казахстанцев вылетел из Атырау в польский город Катовице, передает Комитет гражданской авиации.

Как сообщается, в связи с обстановкой в Украине Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством иностранных дел, Посольствами Республики Казахстан в Украине и Польше, а также авиакомпанией "Эйр Астана" проработан вопрос организации репатриационных рейсов для граждан Казахстана из Украины.

"Так, первый рейс КС 2203 по вывозу казахстанских граждан вылетел из Атырау в Катовице (Польша) 28 февраля в 09:53 по времени Нур-Султана. Тип воздушного судна - А321 (вместимость - 179 кресел).

Планируемое время вылета из Катовице в Атырау - 10:30 28 февраля по времени Катовице", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД рассказали о ситуации с эвакуацией казахстанцев из Украины. Как сообщает ведомство, в рамках договоренностей с госорганами Украины и Польши обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования для 80 граждан РК и они размещены в городе Катовице (Польша) в ожидании эвакуационного рейса.

Еще 260 сограждан в сопровождении казахстанских дипломатов находятся на украинско-польской границе и ожидают своей очереди на ее пересечение.

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