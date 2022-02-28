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Демпартия Монголии призывает Путина немедленно прекратить агрессию против Украины

CentralAsia (MNG) -  Демократическая партия Монголии сделала следующее заявление по Украине.

В заявлении говорится:

«В последние дни Монгольская демократическая партия решительно осудила использование российскими военными во главе с Владимиром Путиным всех средств для проведения так называемой специальной военной операции против члена ООН, независимой, суверенной и демократической Украины.

Мы требуем немедленного прекращения этой войны, которая угрожает жизни многих мирных жителей и наносит огромный экономический ущерб.

Действия России неоправданны и представляют собой серьезную угрозу миру и стабильности в Европе и во всем мире.

В это непростое время члены и сторонники Монгольской демократической партии выражают свою солидарность с народом Украины».

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