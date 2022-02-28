Демпартия Монголии призывает Путина немедленно прекратить агрессию против Украины

CentralAsia (MNG) - Демократическая партия Монголии сделала следующее заявление по Украине.
В заявлении говорится:
«В последние дни Монгольская демократическая партия решительно осудила использование российскими военными во главе с Владимиром Путиным всех средств для проведения так называемой специальной военной операции против члена ООН, независимой, суверенной и демократической Украины.
Мы требуем немедленного прекращения этой войны, которая угрожает жизни многих мирных жителей и наносит огромный экономический ущерб.
Действия России неоправданны и представляют собой серьезную угрозу миру и стабильности в Европе и во всем мире.
В это непростое время члены и сторонники Монгольской демократической партии выражают свою солидарность с народом Украины».