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Эрдоган собирает правительство на заседание по ситуации в Украине

CentralAsia (CA) -  В Турции 28 февраля на заседании кабинета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться военный действия России в Украине, сообщает Нaberturk.

«На заседании кабинета министров, где также выступит министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, будут рассмотрены шаги, которые могут быть предприняты, включая посредничество, для прекращения военных действий России», - говорится в сообщении.

Украина просит Анкару закрыть проливы для российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтрё. Ожидается, что эта просьба будет обсуждена на встрече. Также будет обсуждена работа, проводимая по эвакуации турецких граждан в Украине.

После встречи президент Эрдоган выступит с обращением к нации.

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