Представители Великого Государственного Хурала посетили с рабочим визитом Францию

CentralAsia (MNG) - С рабочим визитом во Францию прибыли представители Великого Государственного Хурала во главе с председателем монголо-французской парламентской группы депутатом Ж.Чинбурэн и членом парламентской группы депутатом Ц.Сэргэлэн.

Визит, организованный по приглашению председателя франко-монгольской парламентской группы в Сенате Франции Филиппа Муйе, состоялся с 20 по 25 февраля.

В ходе визита представители монгольского парламента провели встречу с членами франко-монгольской парламентской группы в Сенате Франции. На встрече стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве, подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между парламентами двух стран. Председатель франко-монгольской парламентской группы в Национальном собрании Франции Филипп Латомбе принял делегацию, выразив готовность оказать поддержку в расширении двусторонних отношений.

Делегация также ознакомилась с работами, проведенными к очередному заседанию Сената Франции, в ходе которого с особыми приветствиями выступила вице-президент Сената Франции, член франко-монгольской парламентской группы Натали Делатр.

Ранее французская делегация во главе с председателем франко-монгольской парламентской группы в Сенате Франции Филиппом Муйе посетила Монголию в сентябре 2021 года. Помимо визита вежливости к спикеру Г.Занданшатар, они провели встречи с женщинами-депутатами Великого Государственного Хурала, а также членами Кабинета Министров для обмена мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

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