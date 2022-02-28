В Казахстане общественные деятели открыли сбор медикаментов для отправки в Украину

CentralAsia (KZ) - Группа казахстанских общественных деятелей выступила с осуждением вторжения России в Украину и объявила сбор медикаментов для отправки в столкнувшуюся с военной агрессией страну.

«Мы, единый многонациональный народ Казахстана, который только недавно пережил страшные дни трагических январских событий, сегодня с тревогой и болью наблюдаем за военной агрессией Кремля против Украины, — говорится в обращении деятелей, которое опубликовал на своей странице в Facebook’е политолог из Алматы Досым Сатпаев. — Мы считаем, что независимость и суверенность Украины — это неоспоримое право, которое украинский народ вправе защищать. Мы уверены в этом, как и в том, что так же необходимо будет защищать суверенитет Казахстана от любого аналогичного посягательства».

Обращение подписали правозащитник Бахытжан Торегожина, журналисты Ермурат Бапи, Карлыгаш Еженова, бывший руководитель «Казатомпрома» Мухтар Джакишев, художник Сауле Сулейменова, бизнесмен Маргулан Сейсембаев, активисты Арман Шураев, Тогжан Кожалиева и другие.

Авторы обращения отмечают, что война всегда оборачивается человеческими жертвами и разрушениями. Они призывают неравнодушных людей поддержать украинский народ участием в сборе лекарств и других медицинских средств.

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