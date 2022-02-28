экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Киев заброшено около 400 наёмников военной компании «Вагнер», - The Times

CentralAsia (CA) -  The Times утверждает, что по заданию Кремля в Киеве действуют более 400 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», которые якобы собираются убить президента Украины Владимира Зеленского.

По данным источников издания, украинские власти узнали об этом 26 февраля, после чего в Киеве ужесточили условия комендантского часа.

Группа «Вагнера» 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией «обезглавить» правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус, пишет агентство.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Associated Press: Мэр Кличко заявил, что столица Украины окружена
  • Страны G7 договорились поставлять Украине вооружение для обороны
  • Узбекистан эвакуирует своих граждан из Украины через Польшу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com