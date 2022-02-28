МИД Туркменистана намерен вывезти своих граждан из Украины через третьи страны, - СМИ

CentralAsia (TM) - Спустя четыре дня после начала вторжения российских войск на территорию Украины, туркменские СМИ и посольство о происходящих событиях не сообщают.

По информации издания «Хроники Туркменистана», на украинско-польскую границу к вечеру 26 февраля прибыло около 40 туркменских граждан, которым пришлось ночевать на улице при минусовой температуре. У КПП скопилось огромное количество беженцев из Украины. Удалось ли туркменистанцам пересечь границу, пока неизвестно.

По информации источника ХТ, туркменский МИД обратился к Беларуси и Польше с просьбой пропустить на свою территорию граждан Туркменистана. При этом было подчеркнуто, что людям нужно дать статус временно перемещенных лиц, но не статус беженцев.

Белорусская сторона принимать туркменистанцев отказалась, сославшись на закрытую границу с Украиной. Ответ Польши пока не получен.

Также ведутся переговоры с МИД Турции, которые вывозят собственных гражданах автобусами через Румынию и Болгарию.

Как сообщает Туркменский Хельсинкский Фонд, туркменские граждане, которые лично ходили в посольство, «столкнулись с традиционным молчанием». Чтобы обратить внимание властей на свою проблему, туркменистанцы составили список попавших в беду соотечественников с указанием личных и контактных данных, который планируется отправить на адрес туркменского посольства в Киеве. Правозащитники также получили копию списка.

До диппредставительства Туркменистана дозвонились журналисты Радио «Азатлык», которым один из работников рассказал, что дипломаты работают над тем, чтобы вывезти сограждан в соседние страны.

«Наши телефоны работают, и мы не жалеем сил для предоставления помощи и советов нашим гражданам, а также стараемся как можно скорее вывезти наших граждан в соседние страны. Но в сложившейся ситуации действовать самостоятельно не представляется возможным, и мы работаем, исходя из местных условий», — цитирует издание слова дипломата.

Других подробностей работник посольства не озвучил.

Посольства соседних с Туркменистаном Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана регулярно сообщают актуальную информацию о происходящих событиях и пытаются вывезти своих граждан из Украины через другие страны.

Информационный сайт Turkmen news со ссылкой на бизнесмена и блогера Берды Бегменова сообщил, что группа туркменских студентов из 20 человек десять с половиной часов шла пешком до границы с Польшей, которую они попытались перейти. «Некоторым в группе это удалось», – пишет издание. Однако теперь консул по имени Сердар заявил, что Берды Бегменов, который помогает спасающимся от войны соотечественникам переходить границу, «занимается противозаконной деятельностью».

Однако не все граждане Туркменистана направились к границе и стремятся покинуть Украину. Как рассказали ХТ находящихся на данный момент в Киеве туркменистанцы, вместе с местным населением многие пережидают боевые действия в подвалах и метро. Выезжать из Украины и возвращаться в Туркменистан они пока не намерены.