Кадыров дал политикам срок «до 31 февраля» для отказа от санкций

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должны отказаться от своих заявлений по санкциям против России из-за военной операции на Украине «до 31 февраля», иначе Чечня введет против них ответные меры. Такое заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:

- закрыть чеченское небо для полетов их джетов;

- заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках;

- ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения и в Самашках;

- признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;

- признать, наконец, что не бывает английского чая!» — написал он.

Кадыров назвал ограничения западных стран «полным конфузом» и заявил, что введением санкций политики «заморозили пустоту». Ответные ограничения, в случае если их наложит Чечня, послужат примером для других государств, считает он.

«Впредь думайте, прежде чем вводить какие-то санкции», — добавил Кадыров.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада наложили ограничения на ее банковский и оборонный сектор, а также на некоторые отрасли промышленности. Индивидуальные санкции ввели против российских официальных лиц и бизнесменов. В частности, страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и объявили об отключении попавших под санкции банков (ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, и Новикомбанк) от системы межбанковского обмена информацией SWIFT. Все эти банки попали в блокирующий список SDN — западным компаниям запретили проводить с ними сделки. Кроме того, страны ЕС заморозят половину резервов Банка России, говорил Боррель.

Ранее Кадыров собрал на площади в столице Чечни, городе Грозном, 12 тыс. добровольцев из числа бойцов вооруженных сил республики. Он заявил, что эти силовики готовы участвовать в любой российской спецоперации, и призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед российским коллегой Владимиром Путиным. За что именно он требует принести извинения, Кадыров не уточнил.