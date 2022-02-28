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Далай-лама призывает к миру на Украине, говорит, что война «устарела»

CentralAsia (MNG) -  Далай-лама в понедельник заявил, что он «глубоко опечален» конфликтом на Украине, поскольку изгнанный тибетский духовный лидер призвал к миру и «взаимопониманию».

«Война устарела — ненасилие — единственный путь», — сказал он в своем заявлении.

«Проблемы и разногласия лучше всего решать путем диалога», — добавил он.

«Подлинный мир достигается через взаимопонимание и уважение к благополучию друг друга.

Мы не должны терять надежду. ХХ век был веком войн и кровопролития. XXI век должен стать веком диалога. Я молюсь о скорейшем восстановлении мира в Украине».

Далай-лама — линия передачи (тулку) в тибетском буддизме школы Гелугпа, восходящая корнями к 1391 году. По канону тибетского буддизма, Далай-лама является воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары (тиб. སྤྱན་རས་གཟིགས), бодхисаттвы сострадания. Начиная с XVII века вплоть до 1959 года Далай-ламы были теократическими правителями Тибета, руководя страной из тибетской столицы Лхасы. В связи с этим и теперь Далай-лама рассматривается как духовный лидер тибетского народа.

По отношению к Далай-ламе (хотя и не только к нему) используется титул «Его Святейшество». Хотя Далай-ламу часто считают руководителем школы Гелугпа, но, на самом деле, он таковым формально не является, — ею официально руководит Ганден Трипа (dga' ldan khri pa).

«Далай» означает в монгольском языке «океан» — в значении «Великий» (правящие ханы после Чингиса носили титул Далай-хан), «лама» (bla ma) в тибетском эквивалентно санскритскому слову «гуру» и имеет значение «учитель».

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