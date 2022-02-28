экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Белоруссии сообщили, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена
Фото: МИД Белоруссии
Фото: МИД Белоруссии

CentralAsia (CA) -  «Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», - написал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в Twitter в понедельник. Он добавил, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту.

Дипломат отметил, что переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля сообщил о выезде в Гомель российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским. В состав делегации также вошли замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, который остается главой российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Киев сначала отказался от переговоров на территории Белоруссии, но после телефонных переговоров президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в Минске сообщили о выезде украинской делегации в Гомель.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Российские войска вошли в Харьков, в городе идут уличные бои, - СМИ
  • Премьер Израиля Беннет предложил Путину посредничество по Украине
  • Лукашенко пообещал не размещать ядерное оружие, если не будут «душить»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com