В Белоруссии сообщили, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена

Фото: МИД Белоруссии

CentralAsia (CA) - «Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», - написал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в Twitter в понедельник. Он добавил, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту.

Дипломат отметил, что переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля сообщил о выезде в Гомель российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским. В состав делегации также вошли замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, который остается главой российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Киев сначала отказался от переговоров на территории Белоруссии, но после телефонных переговоров президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в Минске сообщили о выезде украинской делегации в Гомель.