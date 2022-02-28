США считают, что Белоруссия может 28 февраля отправить военных на Украину, - The Washington Post

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CentralAsia (CA) - Власти США считают, что Белоруссия готовится направить своих военнослужащих на Украину для поддержки российской военной операции, поскольку обе стороны собираются провести переговоры на украинской границе с Беларусью. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.

По ее данным, в Вашингтоне считают, что развертывание белорусских сил может начаться уже в понедельник, 28 февраля. «Совершенно ясно, что Минск теперь является продолжением Кремля», - заявил газете американский чиновник, имя которого не называется.

Сегодня, 28 февраля должны состоятся переговоры России и Украины в Гомеле.