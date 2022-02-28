Заболеваемость COVID-19 может стабилизироваться в мае, - эксперты

CentralAsia (CA) - Ситуация с заболеваемостью COVID-19 может стабилизироваться в мае, при условии, что в мире не появится новый, более опасный вариант коронавируса, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Как отмечает специалист, Россия полностью прошла пик по «омикрону» на минувшей неделе. Рост заболеваемости, по его мнению, возможен лишь в случае появления новых вариантов штаммов у других линий, к примеру «дельты», однако пока это предсказать невозможно.

«В Дании сублиния «омикрона» - ВА.2 - спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать», - подчеркнул иммунолог.

Профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, отметил, что появление нового варианта коронавируса вслед за «омикроном» маловероятно, поскольку у населения мира уже достаточно высок уровень коллективного иммунитета.

Ранее замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что последние несколько дней в стране фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом.

Снижение заболеваемости происходит по всему миру, отметил в беседе с «Известиями» вирусолог, профессор вирусологии Института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

При этом появление нового варианта коронавируса вслед за «Омикроном» вирусолог назвал маловероятным, поскольку у населения мира уже достаточно высок уровень коллективного иммунитета.