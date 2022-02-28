Украинские хакеры взломали сайт Кремля, - советник главы МВД Украины

- Азия и мир, политика
- 13:06, 28 февраля 2022
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|Предыстория: Сайт Кремля недоступен
CentralAsia (CA) - Украинские хаккеры в воскресенье, 27 февраля сломали сайт Кремля и обнародовали всю его телефонную базу, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает «Интерфакс-Украина».
«Вчера вечером мы осуществили еще одну инициативу - совместно с «Киборгами-спам Украины» был сломан сайт Кремля и мы в свободный доступ на чат боте «Власть РФ» (в Телеграмме – ИФ) выложили полностью всю телефонную базу Кремля», - сказал Денисенко в эфире телеканала «Украина-24» в понедельник.
Денисенко рассказал, что теперь в свободном доступе телефоны всего руководства Кремля, журналистов «кремлевского пула», общественных организаций.
«Что меня больше всего поразило - Кремль обслуживает пул гадалок. Там есть специальные гадалки…», - рассказал Денисенко.