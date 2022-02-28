В Польшу направился борт Uzbekistan Airways для вывоза граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 28 февраля, из Ташкента вылетел борт АО «Uzbekistan Airways» для вывоза соотечественников из Польши.

Рейс приземлится в аэропорту Катовицы ориентировочно в 12.45 по ташкентскому времени. Он заберет не менее 260 граждан Узбекистана, находящихся в аэропорту города Катовице.

По информации посольства Узбекистана в Киеве, для ускорения вопросов доставки граждан до украинской КПП «Краковец» организована аренда 7 автобусов, которые совершили 11 рейсов до украинско-польской границы.

Государственную границу Польши пересекли более 560 граждан Узбекистана.

На приграничной территории Польши представители посольства Узбекистана в Варшаве на месте решают организационные вопросы. Граждане обеспечиваются питанием, на границе созданы условия для отдыха пожилых людей и женщин с детьми, сообщает ИА "Дунё".