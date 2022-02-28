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За сутки в Узбекистане выявлено 106 случаев COVID-19 и 15 коронавирусной пневмонии
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки 27 февраля количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 236 405 (+106), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

За сутки 27 февраля в стране скончался еще два пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 635.

У 15 человек, обратившихся накануне за медицинской помощью, была диагностирована пневмония.

За минувшие сутки 27 февраля 2022 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 321 пациент.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 232 918 (+321), показатель выздоровления - 98%.

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