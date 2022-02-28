За сутки в Узбекистане выявлено 106 случаев COVID-19 и 15 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 13:32, 28 февраля 2022
- Просмотров: 211 EnglishКыргызча
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки 27 февраля количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 236 405 (+106), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
За сутки 27 февраля в стране скончался еще два пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 635.
У 15 человек, обратившихся накануне за медицинской помощью, была диагностирована пневмония.
За минувшие сутки 27 февраля 2022 года в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 321 пациент.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 232 918 (+321), показатель выздоровления - 98%.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.