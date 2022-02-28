Глава российской делегации Мединский заявил, что переговоры с Украиной могут начаться в полдень

- Азия и мир, политика
- 13:47, 28 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Переговоры представителей Москвы и Киева начнутся примерно в 12:00 (мск), сообщил глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский.
«Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно мы в 12 сядем за стол переговоров», — сказал он.
Мединский добавил, что состав украинской делегации известен, но раскрывать его нельзя до начала встречи.
«Это достаточно высокий уровень», — заявил он.
Проведение переговоров стороны согласовали накануне, 27 февраля. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не очень верит» в результаты этой встречи.