Глава российской делегации Мединский заявил, что переговоры с Украиной могут начаться в полдень

Владимир Мединский

CentralAsia (CA) - Переговоры представителей Москвы и Киева начнутся примерно в 12:00 (мск), сообщил глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский.

«Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно мы в 12 сядем за стол переговоров», — сказал он.

Мединский добавил, что состав украинской делегации известен, но раскрывать его нельзя до начала встречи.

«Это достаточно высокий уровень», — заявил он.

Проведение переговоров стороны согласовали накануне, 27 февраля. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не очень верит» в результаты этой встречи.