Минобороны России объявило о господстве в воздухе над Украиной

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной, сообщил в понедельник, 28 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», - отметил Конашенков.

Он подчеркнул, что всего с начала операции Вооруженными силами РФ поражены 1 тыс. 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 314 танков и других боевых бронированных машин, 274 единицы специальной военной автомобильной техники, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 57 реактивных систем залпового огня, 31 пункт управления и узел связи ВСУ.

Также официальный представитель сообщил, что за истекшие сутки Воздушно-космические силы России уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», четыре боевых самолета на земле, один боевой самолет сбили в воздухе.

Российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС.

«Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции», - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку. «Радиоактивный фон в норме», - добавил он.

НАЭК «Энергоатом» заявила, что информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком.