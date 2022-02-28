Украинско-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана, - МИД РК

CentralAsia (KZ) - Украинско-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана, еще 99 граждан остаются на границе в очереди, передает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

"По состоянию на 28 февраля украинско-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 99 сограждан, с которыми находятся дипломаты посольства Казахстана в Киеве.

Посольством Казахстана в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуационный борт "Эйр Астаны", рассчитанный на 174 места, вылетел из Атырау 28 февраля в 09.50 по времени Нур-Султана. Расчетное время прибытия в город Катовице - 14.00 по времени Нур-Султана.

Обратный вылет по маршруту Катовице - Атырау запланирован на 28 февраля в 15.30 по Нур-Султану.

Также запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан Казахстана в Катовице.

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