Делегация Украины прибыла к месту проведения переговоров с Россией. В офисе Зеленского назвали главную цель переговоров

Фото: Скрин видео

CentralAsia (CA) - Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, пишет офис Зеленского.

В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:

- министр обороны Алексей Резников;

- глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия;

- замглавы МИД Николай Точицкий;

- советник главы офиса президента Михаил Подоляк;

- депутат Верховной Рады Рустем Умеров;

- первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

«Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», - сказали в офисе президента Зеленского.

Как передаёт «Интерфакс-Украина», всего прилетело два вертолета — в них находятся представители Киева.

РИА Новости опубликовало видео прибытия украинской делегации.

О встрече стороны договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.