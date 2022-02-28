Делегация Украины прибыла к месту проведения переговоров с Россией. В офисе Зеленского назвали главную цель переговоров

- Азия и мир, политика
- 14:58, 28 февраля 2022
- Просмотров: 12077 EnglishКыргызча
CentralAsia (CA) - Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, пишет офис Зеленского.
В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:
- министр обороны Алексей Резников;
- глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия;
- замглавы МИД Николай Точицкий;
- советник главы офиса президента Михаил Подоляк;
- депутат Верховной Рады Рустем Умеров;
- первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
«Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», - сказали в офисе президента Зеленского.
Как передаёт «Интерфакс-Украина», всего прилетело два вертолета — в них находятся представители Киева.
РИА Новости опубликовало видео прибытия украинской делегации.
О встрече стороны договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.