Министерство обороны России опровергло, что Киев окружен
- Азия и мир, политика
- 14:59, 28 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Министерство обороны России в лице официального представителя ведомства, генерала-майора Игоря Конашенкова опровергло, что Киев окружен.
По его словам, объявляется, что якобы в Киеве «орудует группа российских диверсантов», а сам город блокирован.
Он обратился к жителям Киева: «Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев—Васильков. Данное направление открыто и безопасно.
Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничего не угрожает».
- Вчера Associated Press сообщил, что мэр Кличко заявил, что Киев окружен. Но затем Кличко опроверг это.
Примерная карта трассы Киев—Васильков:
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