Министерство обороны России опровергло, что Киев окружен

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России в лице официального представителя ведомства, генерала-майора Игоря Конашенкова опровергло, что Киев окружен.

По его словам, объявляется, что якобы в Киеве «орудует группа российских диверсантов», а сам город блокирован.

Он обратился к жителям Киева: «Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев—Васильков. Данное направление открыто и безопасно.

Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничего не угрожает».

Вчера Associated Press сообщил, что мэр Кличко заявил, что Киев окружен. Но затем Кличко опроверг это.

Примерная карта трассы Киев—Васильков: