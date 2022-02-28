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Министерство обороны России опровергло, что Киев окружен
Предыстория: Associated Press: Мэр Кличко заявил, что столица Украины окружена

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны России в лице официального представителя ведомства, генерала-майора Игоря Конашенкова опровергло, что Киев окружен.

По его словам, объявляется, что якобы в Киеве «орудует группа российских диверсантов», а сам город блокирован.

Он обратился к жителям Киева: «Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев—Васильков. Данное направление открыто и безопасно.

Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничего не угрожает».

Примерная карта трассы Киев—Васильков:

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