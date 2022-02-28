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Зеленский попросил Евросоюз о «безотлагательном присоединении» Украины по новой спецпроцедуре

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля сделал новое обращение.

«Мы обращаемся к Европейскому Союзу по безотлагательному присоединению Украины по новой специальной процедуре», - сообщил он.

Зеленский отметил, что Украина «этого заслужила» и «это возможно».

Кроме этого, он заявил, что украинцы с боевым опытом, которые находятся под стражей, смогут «загладить свою вину» в «самых горячих точках».

Также с некоторых участников вооруженного конфликта на востоке Украины (АТО) снимаются все санкции. Он подчеркнул, что каждый, кто может присоединиться к борьбе, должен это сделать.

«Мы пережили за эти дни столько, сколько за десятки лет не переживали другие народы», - считает Зеленский.

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