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Воздушное пространство Казахстана загружено зарубежными самолетами из-за ситуации в Украине

CentralAsia (KZ) -  Пользователи социальных сетей через сервис Flightradar24 сообщают о происходящем ажиотаже в воздушном пространстве над западными регионами Казахстана. Первый заместитель генерального директора "Казаэронавигации" Фаат Богдашкин разъяснил Tengritravel.kz, что происходит в небе.

Как пишут пользователи группы "Казахстанский клуб любителей авиации" в Facebook, воздушное пространство Казахстана сейчас загружено зарубежными самолетами.

"Росавиация" временно ограничила полеты в аэропорты: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). В результате российским авиакомпаниям пришлось воспользоваться казахстанским воздушным пространством.

Этот поток сейчас переместился в актюбинскую зону, дополнительно порядка 450 самолетов.

По данным "Казаэронавигации", за использование воздушного пространства взимается плата.

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