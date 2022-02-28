Фото — Составы делегациий Украины и России

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 28 февраля, состоятся переговоры делегации Украины и России.

Состав делегации Украины

Министр обороны Алексей Резников

Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия

Замглавы МИД Николай Точицкий

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк

Депутат Верховной Рады Рустем Умеров

Первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин

Состав делегации России

Помощник президента Владимир Мединский

Замглавы Минобороны Александр Фомин

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, который остается главой российской делегации в Трехсторонней контактной группе

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

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