экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Гомеле начались российско-украинские переговоры

CentralAsia (CA) -  В Гомеле начались переговоры России и Украины. Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности место встречи не разглашается. Но между собой организаторы переговоров называют его «домик рыбака».

Делегаты от сторон уже на своих местах. Всех журналистов вывели из зала.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В состав украинской делегации входит: министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Лукашенко пообещал не размещать ядерное оружие, если не будут «душить»
  • Эрдоган собирает правительство на заседание по ситуации в Украине
  • Украина создает Интернациональный легион для добровольцев из-за рубежа, - Зеленский


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com