Швейцария заявила о готовности принять украинских беженцев

CentralAsia (CA) - Швейцария готова принять беженцев из Украины, призывает Россию остановить военные действия, заявил президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис в ходе сессии Совета по правам человека ООН.

«Попытки России оправдать свои действия не заслуживают никакого доверия, поскольку никаких провокаций не поступало, чтобы действовать таким образом. Мы еще раз обращаемся к Российской Федерации с призывом незамедлительно прекратить все военные действия, выйти с территории Украины», — сказал Кассис (его выступление транслировалось на сайте ООН).

Он добавил, что в результате военных действий тысячи людей на Украине были вынуждены покинуть свои дома. «Швейцария готова принять на своей территории нуждающихся», — подчеркнул президент.

Кассис также выступил с осуждением российской военной операции на Украине, заявив, что она идет вразрез с с международным правом. «Мы считаем, что это грубейшее нарушение международного права», — сказал он.

Совет ООН по правам человека в понедельник проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине в Женеве. В ходе открытого голосования 29 стран проголосовали за, пять — против, 13 воздержались. Против выступили в том числе Китай, Эритрея и Венесуэла. Среди воздержавшихся были Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан и ОАЭ.