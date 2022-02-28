В Польшу из Ташкента вылетел второй спецборт для вывоза эвакуируемых из Украины граждан

CentralAsia (UZ) - В аэропорту города Катовице (Польша) 241 гражданин Узбекистана ждут вылета на первом, прилетевшем из Ташкента бортом АО «Uzbekistan Airways», сообщает ИА «Дунё».

Вылетевший 28 февраля из Ташкента второй борт, как ожидается, прибудет в Польшу около 17.00 по местному времени (21:00 в Ташкенте).

По информации посольства Узбекистана в Киеве, для ускорения вопросов доставки граждан из города Львова до КПП «Краковец» организована аренда 7 автобусов. При этом в украинский город Львов продолжают пребывать граждане Узбекистана для организованного выезда на родину.

В понедельник в аэропорт города Катовице (Польша) совершил посадку первый спецборт для вывоза эвакуируемых из Украины граждан Узбекистана.

Совместная работа посольств Узбекистана в Киеве и Варшаве продолжается.