Эвакуация из Украины узбекских граждан через Польшу. Видео

CentralAsia (UZ) - В аэропорту польского города Катовице заканчивается посадка на спецборт АО «Uzbekistan Airways» граждан Узбекистана, доставленных из Украины через украинско-польскую границу, сообщает ИА «Дунё».

Спецрейсом на родину вернется первая партия узбекистанцев из 240 человек, среди которых женщины, дети, студенты, сотрудники компаний, которые временно работали или учились в Украине.

В ближайшие часы самолет вылетит из аэропорта польского города Катовице на родину.

Ранее сообщалось, что сегодня в Катовице вылетел из Ташкента второй спецборт для вывоза сограждан.