Роман Абрамович оказал помощь в переговорах России и Украины, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Олигарх Роман Абрамович направился в Беларусь по просьбе Украины, сообщает 28 февраля российское издание РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.

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По данным издания, бизнесмен отправился в Белоруссию, где проходит встреча, по просьбе Украины.

«Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность», — сказал представитель бизнесмена The Jerusalem Post.

Он также не стал комментировать информацию, что тот находится в Беларуси.

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