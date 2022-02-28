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Роман Абрамович оказал помощь в переговорах России и Украины, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Олигарх Роман Абрамович направился в Беларусь по просьбе Украины, сообщает 28 февраля российское издание РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.

В Гомельской области проходят переговоры российской и украинской делегаций

По данным издания, бизнесмен отправился в Белоруссию, где проходит встреча, по просьбе Украины.

«Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность», — сказал представитель бизнесмена The Jerusalem Post.

Он также не стал комментировать информацию, что тот находится в Беларуси.

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