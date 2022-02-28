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Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран мира. Список

CentralAsia (CA) -  Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран мира.

Как говорится в сообщении Росавиации, это стало ответной мерой на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России.

Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Список стран:

1. Австрия

2. Албания

3. Ангилья (заморская территория Британии)

4. Бельгия

5. Болгария

6. Британские Виргинские острова

7. Великобритания

8. Венгрия

9. Германия

10. Гибралтар

11. Греция

12. Дания + Гренландия + Фарерские острова + Территориальное море

13. Джерси

14. Ирландия

15. Исландия

16. Испания

17. Италия

18. Канада

19. Кипр

20. Латвия

21. Литва

22. Люксембург

23. Мальта

24. Нидерланды

25. Норвегия

26. Польша

27. Португалия

28. Румыния

29. Словакия

30. Словения

31. Финляндия

32. Франция

33. Хорватия

34. Чехия

35. Швеция

36. Эстония

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