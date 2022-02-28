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Первый эвакуационный рейс из Украины вылетел в Ташкент
Продолжение: Эвакуация из Украины узбекских граждан через Польшу. ВидеоПредыстория: В Польшу направился борт Uzbekistan Airways для вывоза граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 28 февраля, в 17:15 по ташкентскому времени из польского города Катовице вылетел специальный самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с гражданами Узбекистана, эвакуированными из Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана.

Среди эвакуируемых — женщины, дети, студенты и работники различных сфер.

В настоящее время на КПП «Карчова» (Польша) организован накопительный пункт для граждан Узбекистана, прибывающих из украинского Львова. В течение дня 28 февраля будет организован дополнительный спецборт для вывоза узбекистанцев.

Второй борт уже вылетел из Ташкента. Его прибытие в Польшу ожидается около 21:00 по ташкентскому времени.

По информации посольства Узбекистана в Киеве, для ускорения доставки граждан из Львова до КПП организована аренда семи автобусов. При этом во Львов продолжают прибывать граждане Узбекистана для организованного выезда на родину.

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