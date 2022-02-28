Самолет с казахстанцами вылетел из Польши в Атырау

CentralAsia (KZ) - Первый рейс с казахстанцами вылетел из польского города Катовице в Атырау, передает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.

"Борт вылетел из Катовице в 16:25 по времени Нур-Султана. На борту 175 пассажиров, из них 169 взрослых, 6 младенцев", - говорится в сообщении.

Ранее посольство РК в Украине показало видео с казахстанцами, успешно эвакуированными из Украины. На кадрах видно много женщин и детей. На данный момент украинско-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана.

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